وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة في مستشفى سليمان فقيه

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف تكييف.

. مشرف الكهرباء.

. مدير مشروع.

. فني الطب النووي.

. فني تكييف.

. فني طب الطوارئ.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).