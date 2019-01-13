وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمني متأثراً بجراحه في هجوم الحوثيين بقاعدة العند

المواطن - الرياض

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في هجوم شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وذلك وفقاً لما أعلنه مسؤول يمني، اليوم الأحد.

وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، أن المتمردين شنوا الهجوم، الخميس، بواسطة طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع، وأدى الهجوم إلى مقتل 6 جنود وإصابة 4 من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبدالله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبدالله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

وأثار هجوم ميليشيات الحوثي على قاعدة العند في جنوبي اليمن، الخميس، غضباً دولياً واسعاً، وسط انتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.