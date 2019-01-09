وفد إيطالي يصل جدة لمتابعة استعدادات السوبر

المواطن - مروة نبيل

وصل عدد من أعضاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي إلى جدة، مساء الأربعاء، لمتابعة تجهيزات مباراة السوبر الإيطالي.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة السوبر الإيطالي التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان، يوم 16 من شهر يناير الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وسيواجه ميلان في مباراة السوبر؛ باعتباره وصيف بطل كأس إيطاليا.

وتتجه أنظار الجماهير ووسائل الإعلام العالمية إلى مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان؛ نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفي.