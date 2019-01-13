ياسمين الخطيب تؤكد زواجها السري من خالد يوسف .. وتشرب بليلة

المواطن - القاهرة

في هدوء تام ودون إبداء أي نوع من الانزعاج أكدت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب زواجها من المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب المصري.

زواج ياسمين الخطيب من خالد يوسف والذي لم يعلن من قبل تم تأكيده من خلال تداول صورة في وضع خاص بين الزوجين على شبكات التواصل الأمر الذي دفع الزوجة إلى التعليق بتأكيد الخبر.

وقالت ياسمين الخطيب في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر إنها لا تعرف الهدف من وراء تسريب هذه الصورة التي تمس خصوصية وحياة أشخاص آخرين.

وتابعت ياسمين الخطيب أنها أعلنت منذ عدة أعوام عن زواجها إلا أنها لم تكشف عن هوية زوجها، مما عرضها للكثير من الشائعات من بينها زواجها من رجل أعمال أو ملياردير خليجي، وهذا الأمر أثر عليها بشكل سلبي وآلمها لاعتقاد أغلب الناس أنها تتزوج من أجل المال.

وأضافت : أنا لا أعلم لماذا يعاد نشر الصورة مرة أخرى في هذه الفترة بالتحديد.. فإن كان الغرض من نشرها التسلية فقد نجح من نشرها في ذلك وإن كان الغرض الضغط علي لكي أؤكد الخبر : نعم لقد تزوجت من هذا الرجل في فترة من الزمن”.

من جانبه عبر المخرج خالد يوسف عن غضبه من تداول هذه الصورة بالقول إنه أصبح لا يهتم بحملات الهجوم الممنهجة ضده وإنه اعتاد عليها هو وعائلته وإنه لن يرد على تلك الحملات لأنه أكبر منها.

وبعد ساعات من ردها على الصورة غردت ياسمين الخطيب عن الأجواء في القاهرة بقولها إنه في ظل هذا الجو القارس فلا سبيل لها سوى “البليلة” وتابعت ليس لك إلا نفسك .. فتجلد.

يذكر أن ياسيمين الخطيب كاتبة وإعلامية مصرية اسمها الكامل ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب، من مواليد الثمانينات ولدت ونشأت بالقاهرة لأب مصري، وأم سورية، فوالدها هو الناشر سيد الخطيب، آخر من عمل بمهنة الطباعة والنشر في عائلتها، وهي تعتبره صاحب الفضل الأول والأكبر في ما حققته من نجاح.

سبق لها الزواج من المستشار أحمد جلال إبراهيم ولها منه ابنان، هما أدهم وجلال الله.

وتخرجت ياسمين من إحدى مدارس الراهبات الفرنسية، ثم درست الفن التشكيلي في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتخصصت في دراسة الجرافيك، وعملت في مجالات الفن التشكيلي، والجرافيك، والديكور، قبل عملها بمجالي الكتابة والإعلام، ودخلت مجال العمل العام لأول مرة عام 2009 عندما خاضت انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، على مقعد الأعضاء تحت سن الثلاثين، وحازت على أعلى الأصوات، لتكون أصغر عضو مجلس إدارة ناد رياضي بمصر في هذا الوقت، ثم ترشحت لدورة ثانية، وكانت ضمن مجلس الإدارة الذي أنشأ نادي الزهور الجديد بالتجمع الخامس.