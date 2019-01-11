11 درجة تحت الصفر.. الجليد يغطي الساحل الشرقي لأميركا

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تسبب هبوط درجات الحرارة، عقب عاصفة شتوية ممطرة، في تساقط ثلوج تجاوز سمكها قدم في مناطق بشمال شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يغطي الجليد معظم أنحاء المنطقة؛ مما يجعل التنقل أمرًا محفوفًا بمخاطر كبيرة خلال عطلة مارتن لوثر كينغ.

وقال ريتش أوتو خبير الأرصاد الجوية في المركز الأميركي للتنبؤات الجوية: “أي مياه ما زالت موجودة على الطريق ستتجمد.. وتجعل الأوضاع خطيرة للغاية”.

ودفع انخفاض درجات الحرارة المصحوب برياح سريعة المركز لإصدار نصائح وتحذيرات في أكثر من 10 ولايات، بدءًا من نورث داكوتا ومناطق أخرى بوسط الولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي، بما في ذلك واشنطن ونيويورك وبوسطن.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ثماني درجات مئوية تحت الصفر في مدينة نيويورك و11 درجة تحت الصفر في بوسطن.