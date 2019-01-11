11 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين من الجنسين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- أمراض القلب (الرياض).

. استشاري علم أشعة البطن (الرياض).

. استشاري- التصوير التشخيصي للنساء (الرياض).

. فني فيزياء صحية (الرياض).

. مقدم طعام (الرياض).

. فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

. مدير قسم- حوسبة المستخدم النهائي المساند (الرياض).

. محلل المعلومات الصحية (عدد وظيفتين/ الرياض).

. استشاري قلب (جدة).

. فني مختبر أسنان مساعد (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)