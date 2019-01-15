15 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاتب جناح (عدد 4 وظائف).

. صيدلاني ثالث.

. صيدلاني ثانٍ (عدد 3 وظائف).

. مشرف تمريض.

. طبيب زائر.

. سكرتير أول.

. رئيس تمريض.

. مساعد خدمات الطعام.

. كاتب.

. استشاري مساعد- علاج الأورام الإشعاعي.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)