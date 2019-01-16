16 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- زراعة كلى البالغين (الرياض).

. أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض).

. ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة (الرياض).

. فني أنظمة حريق ثان (الرياض).

. مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف (الرياض).

. فني غاز طبي (الرياض).

. كبير محللي شؤون الموظفين (الرياض).

. كبير السباكين (الرياض).

. مساعد صيانة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. رئيس تمريض (الرياض).

. مساعد رئيس تمريض (الرياض).

. كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

. تقني تخدير (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)