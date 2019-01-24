24.4 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط الليبية خلال 2018

المواطن - واس

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة حققت خلال العام 2018 أعلى إيرادات على مدار الخمس السنوات الماضية، حيث سجلت متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار أميركي في هذا العام، وفق بيان نشرته المؤسسة اليوم.

وأضاف صنع الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي، أن المؤسسة الوطنية للنفط حققت أعلى إيرادات منذ خمس سنوات، مقدرًا قيمة الزيادة بنحو 78% مقارنة بالعام الماضي.

وقدم صنع الله خلال المؤتمر الصحفي البيانات المالية لعام 2018 وخطط الشركات التابعة للمؤسسة لعام 2019، بعد اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة مع الجمعيات العمومية السنوية لشركات القطاع، التي استمرت لمدة أسبوعين.

ونوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية إلى أن المؤسسة آخذة في التوسع أيضًا، حيث ستقوم شركات يافعة ببدء نشاطاتها، ومن بينها شركة زلاف ليبيا في الجنوب، وشركة الإنشاءات النفطية في مدينة بنغازي وغيرهما، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في تكريس مبدأ الشفافية خلال العام المقبل، ومجددًا دعوته لجميع الجهات الوطنية إلى تبنّي هذا المبدأ، حيث يحقّ لكل مواطن ليبي معرفة كيفيّة صرف كل دينار ليبي من عائدات النفط، وفق بيان المؤسسة.