3 أهداف لمبادرة تعويض الكفاءات

المواطن - الرياض

عرفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تعويض الكفاءات، موضحةً أنها مبادرة للتأشيرات التعويضية بهدف تعويض نقص الكفاءات الوطنية في تخصصات نادرة أو مهن لا يمكن توطينها حاليًا بسبب عدم وجود من يشغلها من المواطنين.

ولفتت العمل إلى أن المبادرة تهدف إلى إعطاء حلول مثالية وسريعة لمنشآت القطاع الخاص المتميزة، وتعويض مغادرة الكفاءات في المهن والتخصصات النادرة، وأيضًا المساهمة في استقرار القطاع الخاص واستمراره بنفس الكفاءة.

أما الفئات المستفيدة من المبادرة، فهي منشآت القطاع الخاص المتميزة التي تقع في النطاق البلاتيني والأخضر المرتفع.