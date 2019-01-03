3 خطوات لرفع البلاغات عن الجرائم المعلوماتية عبر كلنا أمن

المواطن - الرياض

أكد تطبيق ”كلنا أمن” على أهمية الإبلاغ عن المخالفين في حالة التعرض للإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تطبيق كلنا أمن واختيار ”الدوريات”.

وأوضح التطبيق عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، طريقة وخطوات رفع البلاغات عن الجرائم المعلوماتية عبر ”كلنا أمن”، وهي 3 خطوات على النحو التالي:

– بداية ستظهر لك قائمة الملاحظات قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

– قم برفع الصورة المصورة للإبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

– بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.