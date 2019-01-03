3 مواهب سعودية تُعزز صفوف أحد الأندية البرازيلية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ماكاي البرازيلي عن تعاقده مع 3 لاعبين سعوديين لتمثيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة GLOBO ESPORTE البرازيلية أن نادي ماكاي تعاقد مع كل من “علاء خالد اليماني، واللاعب عبدالرحمن سعود الحربي والمدافع خالد عبدالرحمن الهوساوي”.

وأكدت GLOBO ESPORTE أن الثلاثي كان قد خضع لفترة اختبار في نادي ماكاي في الفترة الماضية.

وارتبط اسم لاعبين علاء اليماني وعبدالرحمن سعود الحربي باللعب في صفوف الوحدة مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في الفترة الماضية.

ويذكر أن فابيو كاريلي كان قد رحل عن نادي الوحدة لينتقل إلى تدريب نادي كورينثيانز البرازيلي.