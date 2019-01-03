3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بجدة

المواطن - جدة

أسفر حادث مروري مروع، عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، في انقلاب سيارة على طريق الساحل (غرب كوبري الخمرة)، اليوم السبت.

وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن “غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل”.

وأضاف أن “5 فرق إسعافية، والقائد الميداني محمد الشريف، توجهوا لموقع البلاغ على الفور، وتم تسجيل 8 “.

وتابع أن الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات، وإصابة حرجة، و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.