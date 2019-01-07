7 محاضرات حول الابتزاز ومخاطر العنف في وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض

المواطن - الرياض

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أشهر الماضية 7 محاضرات توعوية وورش عمل لـ1116 طالبة وموظفة في مدارس التعليم العام قدمتها مجموعة من الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالوحدة.

وتناولت المحاضرات والورش في مجملها عدة محاور أساسية بدأت بالتعريف بالعنف وأنواعه ومخاطره على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والتذكير بأسبابه وأهم المشكلات التي تؤدي إلى الاعتلال النفسي والضعف التفاعلي الاجتماعي.

كما تعرفت المستفيدات خلال المحاضرات والورش على دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف ومواجهته والفئات المعنية بتلك الإجراءات والآلية الواجب اتخاذها في حال تعرض أي فئة من المجتمع للعنف أو الابتزاز.

وقد صاحب البرامج والمحاضرات الكثير من العروض المرئية التوضيحية والمنشورات التوعوية والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات من جميع الحاضرات.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تعد ضمن مهام وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض المتمثلة في التدخل السريع في حالات العنف الأسري بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية العمل داخلها ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.