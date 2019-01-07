7 وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تحليل الأعمال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية).

. مدير دعم مبيعات التجوال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير إدارة الجودة التشغيلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاتصالات، أو الهندسة الصناعية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)