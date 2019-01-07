7 وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي لوجيستية موقع.

. مهندس ثاني إنتاج (عدد 3 وظائف).

. مهندس أول صيانة.

. مهندس إنتاج.

. مهندس تحسين.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)