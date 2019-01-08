8 وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس صيانة عمليات وأجهزة تحكم.

. مهندس كهرباء.

. مهندس آلات وأجهزة.

. مهندس أول تحليل الأجهزة.

. مهندس ثاني أنظمة.

. مهندس إنتاج.

. مهندس صيانة (عدد وظيفتين).

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م.

ولفتت شركة صدارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)