أبرز التعديلات المتعلقة بالإجازات في لائحة الموارد البشرية

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الخدمة المدنية أبرز التعديلات المتعلقة بالإجازات والتي تضمنتها لائحة الموارد البشرية.

وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مؤخرا عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.