أخضر الرماية يشارك بكأس العالم في نيودلهي

المواطن - الرياض

يشارك منتخب المملكة للرماية في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية و المسدس المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي من ٢٤ فبراير إلى ١ مارس من عام ٢٠١٩ بمشاركة ٥٠٠ رامٍ من ٦٠ دولة.

وتميزت البطولة بحضور كبير من أبطال العالم للرماة ومنافسة قوية ويمثل الأخضر ستة رماة تواجد معهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية أ.فارس عصمت السعدي، وحضر تدريباتهم واجتمع مع الجهاز الفني واطلع على الاستعدادات، وحث الرماة على بذل الجهد للوصول لمنصات التتويج

وقد اختتمت مسابقة مسدس ضغط الهواء هذا اليوم بتحقيق الرامي عطالله ندآ العنزي المرتبة ١٢ على العالم برقم ٥٨٠. بفارق ٣ نقاط عن النهائي.

وغداً تنطلق مسابقة البندقية ضغط الهواء ويُشارك في المسابقة راميان وهما: فايز العنزي ومبارك الدوسري.