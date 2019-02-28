أخطار خفية في حقيبة اليد.. قد تكون قاتلة لأطفالك

المواطن - متابعة

كشفت مديرة، شركة “تايني هارتس” للإسعافات الأولية البريطانية، ريتشيل وايا مؤخراً بأنها قامت بتحليل ما يصل إلى 16 شيئاً أساسياً يمكن أن تحمله المرأة في حقيبة يدها، وتبين بأن جميعها قد تكون ضارة لصحة الأطفال.

وشرحت ريتشيل كيف يمكن أن تكون القطع النقدية الموجودة في الحقيبة وأغطية أنابيب المكياج، سبباً في اختناق الأطفال إذا قاموا بالعبث بها وإدخالها في أفواههم، إضافة إلى خطر الإصابة بالأمراض نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الجراثيم.

كما يمكن للبطاريات الصغيرة مثل بطاريات مفاتيح السيارة أن تكون سامة، وتتسبب في إلحاق أضرار كبيرة لمجرى التنفس إن تم ابتلاعها.

بالإضافة إلى ما سبق، علّقت ريتشل على كيفية تسبب سماعات الرأس وكابلات الشحن في اختناق الطفل، وحذرت من ترك الأقراص المسكنة في حقيبة اليد لأنها قد تؤدي إلى تسمم الطفل.

ونصحت ريتشل بعدم تقديم العلكة للطفل لأنه لا يعرف كيفية مضغها ويقوم ببلعها، الأمر الذي قد يتسبب في اختناقه. وأضافت ريتشل الشوكولاتة إلى قائمة الأخطار المحيطة بالطفل لأنها يمكن أن تتسبب بنوبات حساسية شديدة.

وأوصت ريتشل الأمهات بعدم ترك حقائبهن في متناول الأطفال تفادياً للأضرار التي يمكن أن تنجم عن العبث بها، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور أونلاين” البريطانية.