أزمة الدبلومات الصحية مستمرة.. مستقبل الآلاف مرتبط بشخص متناقض!

المواطن - الرياض

بعد سنتين من إقرار برنامج لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عادت بطالة الخريجين إلى الظهور بعد الاكتفاء بدفعتين.

وقال المتحدث باسم الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية، خالد الشهري: إن مستقبل 5 آلاف خريج مرتبط بشخص واحد، متناقض في تصريحاته وهذه كارثة، فيما لم يوضح من هو.

ومن جهته، قال عبدالرحمن الحميداني الحاصل على دبلوم طب طوارئ، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة: إنه سجل في الدفعة الأولى والثانية ولم يُقبل دون مبرر، بل تواصل مع أحد المسؤولين عبر الواتساب فقام بحظره!

وأضاف الحميداني، أن الاختبار التعزيزي “تعجيزي”، ورغم ذلك طالب بفتح الدفعة الثالثة للخريجين؛ لأن هذا من حقهم وفقًا للأمر السامي.

أما مرام الجابري- دبلوم سكرتارية طبية- فطالبت فقط بأن تعرف: “لماذا رفضونا رغم استيفائنا لجميع المتطلبات، وبدون أي توضيح من أي مسؤول؟!”.

وتابعت: “تفاجأنا بأنه لا يوجد دفعة ثالثة والسبب قلة العدد! ومستعدون للبرنامج حتى لو فتحوه في منطقة واحدة”.