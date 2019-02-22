أسباب تأخير نتائج الفحل وإنتاجه في مهرجان الإبل 

المواطن - واس

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وعضو مجلس إدارة نادي الإبل، فوزان حمد الماضي، أن تأخر نتائج الفحل وإنتاجه بسبب التحاليل المخبرية التي أرسلت لمدينة الملك عبدالعزيز للتقنية، وفور وصولها سيتم إعلانها، موضحًا أن الهدف من المؤتمرات التي يعقدها نادي الإبل، هو التواصل بين النادي والجمهور ومحبي هذه الهواية لاستعراض أهم الأحداث في هذه المرحلة.

وأوضح الماضي في مؤتمر صحفي عقدته إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم بعد نهاية مرحلة الفردي أن عدد المشاركين في فئة فردي دق 209 مشاركين، بإجمالي 266 من الإبل ودون أي مخالفات، بينما بلغ عدد المشاركين في فئة فردي جل ” 131″ من الإبل وسُجّلَت حالتا عبث، وتم إعلانهما في ذات الوقت، حيث تعد نسبة المخالفات قليلة ونتمنى أن تختفي بالكامل في المراحل المقبلة.

وشدد الماضي بأن على ملاك الإبل عدم وضع الأجلة عند بوابات الدخول لتلافي الزحام، وسيتم منع ذلك الأمر في قادم الأيام نهائيًّا؛ لأنه تم توفير عمالة كافية مع كل منقية مشاركة.

وقال الماضي: إن انتشار الشائعات في مواقع التواصل دون تثبت من القنوات الرسمية أمر غير صحي، ولدينا جميع القنوات لاستقبال المحتجين أو الذين يرغبون في الانسحاب، مشيرًا إلى أن مسابقة الطبع له جماهيرية كبيرة، مهيبًا بالمشاركين بإن يعملوا في المستقبل بشكل احترافي، بعد أن أقرت لها المسابقة رسميًّا، مؤكدًا حرص النادي على أن يكون الاشتراك في المسابقة من جميع الألوان وعدم تفرقتها لضمان الجودة.

من جانبه، قال عضو لجنة العقوبات والمخالفات ذيب الدوسري: إن جميع اللجان ترحب بجميع المعترضين، ولا يمكن أن نمتنع عن خدمة الجميع، والمهرجان ما وضع إلا لخدمة أهل الإبل وجمهور هذه الهواية.