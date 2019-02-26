أكثر من 45 سعوديًّا يواجهون الفصل في شركة متعاقدة مع STC و”المواطن” تكشف المستور!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

ناشد أكثر من 45 موظفًا في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية في مكة المكرمة، بإيجاد وظائف بديلة تكفل لهم الاستمرارية والأمان الوظيفي بين أسرهم بعد فصلهم من إحدى الشركات المتعاقدة.

ويواجه نحو 45 موظفًا الفصل من وظيفتهم بناء على تعميم بررت فيه الشركة المشغلة انتهاء العقد مع شركة الاتصالات نهاية الشهر الحالي؛ نظرًا لانتهاء العقد، كما أن العديد من الموظفين الآخرين في المناطق الأخرى يواجهون نفس المصير مع الشركة المتعاقدة.

وقال الموظفون المتضررون: إنهم يعملون في شركة حراسات أمنية متعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية ولهم خبرات تمتد من ثلاث إلى 10 سنوات، ومسمياتهم بالعقد حرّاس أمن، موضحين أنهم كانوا يحلمون بالترسيم في شركة الاتصالات السعودية بعد خبراتهم الطويلة والدورات التي حصلوا عليها إلا أنهم فوجئوا بالخبر الصادم وهو فصلهم من الشركة المتعاقدة ليواجهوا مصيرًا مجهولًا، رغم أنهم يعولون أسرًا والبعض الآخر لديه قروض من البنوك الخاصة وبنك التسليف.

تعميم صادم!

وبحسب تعميم “إنهاء الخدمات” الذي حصلت عليه “المواطن” قالت الشركة: إشارة إلى عقد العمل الموقع معكم بتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨ والذي ينص على عملكم لدى الشركة مشروع الاتصالات السعودية وكما تعلمون فإن المشروع الذي تم التعاقد للعمل معكم فيه وهو مشروع الاتصالات السعودية للحراسات الأمنية قد تم تسليمه للجهة المالكة ولم يعد المشروع قائمًا. وإذ نثمن لكم جهودكم وأداءكم المتميز لمهام عملكم؛ فإننا نود الإشارة إلى نص الفقرة (٧) من المادة (٧٤) من نظام العمل الخاصة بانتهاء عقد العمل في حالة انتهاء النشاط الذي يعمل به العامل، وحيث إنه بناء على الوضع الحالي للشركة الذي انتهى فيه المشروع والذي كنتم تعملون فيه، مما يؤدي إلى إلغاء الوظيفة الخاصة بكم وعدم شغلها حاليًّا أو مستقبلًا، وهو ما يؤدي إلى انتهاء عقد العمل الخاص بكم.. عليه نفيدكم أن آخر يوم دوام للشركة يكون في تاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨ متمنين لكم التوفيق في حياتكم اليومية والمهنية”.

قرار متناقض:

وفي قرار مناقض لهذا التعميم للشركة المتعاقدة في انتهاء المشروع، حصلت “المواطن” على إعلان وظائف للرجال فقط مع إحدى الشركات الأخرى المتعاقدة مع الاتصالات السعودية في شغل وظائف رجال أمن بإدارة الأمن والسلامة في نفس المكان والمشروع، ومميزات الوظيفة هي الراتب المجزي (راتب + بدل سكن + بدل نقل)، وعدد ساعات العمل 8 ساعات في خمسة أيام، ودورات معتمدة في مجال الأمن والسلامة، مع تأمين طبي للموظف وعائلته فئة (A)، بالإضافة إلى اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، مع علاوات وترقيات.

مخالفة للتوجيهات :

وفي وقت سابق، شددت الجهات المختصة على أنه يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي إلا في حالات إشهار الإفلاس وإغلاق المنشأة بشكل نهائي.