أكثر من 6 آلاف موقف سيارات لزوار مهرجان للإبل

المواطن - واس

خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة أكثر من 6300 موقف لسيارات الزوار مع وجود عدد من المنظمين في سبيل تسهيل عملية الدخول والخروج.

وقسمت اللجنة المواقف لفئتين: الأولى للزوار وعددها 6 آلاف، والثانية للزوار كبار الشخصيات وعددها 300 موقف، وجميعها مجاورة للقرية التراثية التي افتتحت فعالياتها أمس الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة ونادي الإبل في تهيئة المهرجان والأجواء العامة سواءً للمشاركين أو حتى الزوار، أملًا في نجاح المهرجان ورسم صورة جميلة عن التراث السعودي الأصيل.

وكانت اللجنة المنظمة قد وفرت 15 حافلة لنقل الزوار من مدينة الرياض إلى مقر المهرجان، ووضعت المكان مول وغرناطة مول مقرين لانطلاقها في تمام الـ1.00 ظهرًا من كل يوم.