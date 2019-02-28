أمطار على 4 مناطق وثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار على أجزاء من الرياض والشرقية والبحرين والحدود الشمالية وتبوك.

كما توقع الحصيني أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة مطر ثلجي على مرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية، بالإضافة إلى رياح وغبار على وسط وشمال وغرب المملكة وشرق الجنوبية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية وحائل.