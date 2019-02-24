أول تعليق للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة للمملكة في واشنطن

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة للمملكة في واشنطن

2019/02/24
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقب صدور أمر ملكي بتعيينها سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على عزمها العمل لخدمة الوطن وكافة أبنائه.

ورفعت الأميرة ريما بنت بندر أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة الغالية بتعيينها سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت، الأمير ريما في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك” .



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