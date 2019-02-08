أول تعليق من خالد يوسف بعد اعترافات منى فاروق وصديقتها شيما الحاج

المواطن - القاهرة

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم بأخبار المخرج خالد يوسف عضو البرلمان المصري بعد القبض على كل من منى فاروق وصديقتها شيما الحاج المتورطتين في فعل فاضح تم تداوله في مقطع فيديو.

وفور القبض على الفنانتين ترددت أنباء عن هروب خالد يوسف من مصر وهو ما نفاه المخرج الشهير المتواجد في فرنسا حاليًا حيث أكد أن سفره كان قبل أسبوع.

ولم يعلق خالد يوسف على ما قيل من تورطه في الفعل الفاضح لكن انصب كلامه على التأكيد أنه كان خارج مصر بالفعل ولم يهرب وأنه سيكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

وقال خالد يوسف عبر فيسبوك: آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا ..أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي ..هذه آخر الأكاذيب وسأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.

وكان خالد يوسف قد تعرض لموقف محرج مؤخرًا حين تم تسريب صور خاصة له مع الفنانة ياسمين الخطيب التي أكدت أنها كانت زوجته العرفية في وقت سابق من حياته.

وخرج خالد يوسف ليؤكد أن حياته لم تتأثر بهذه الصور مؤكدًا أنه ينعم بعلاقة جيدة مع زوجته التي تتفهم الكثير من الأمور المرتبطة بعمله.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالقيام بـفعل فاضح مع المخرج الشهير أن الأخير غرر بهما وقام بتصويرهما بقصد ابتزازهما.

ورصدت متابعات الأجهزة الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع شخص آخر، لمقطع فيديو إباحي وهما ترقصان بطريقة مثيرة.

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو الذي أثار استياء واسعا في مصر، كان أثناء “ممارسة العلاقة الحميمية” مع المخرج، موضحتين أنه طلب منهما “ممارسة الشذوذ” أمامه.

ومن المقرر أن توجه النيابة لهما تهمة “التحريض على الفسق والفجور”، و”نشر فيديوهات جنسية”، و”ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام”.