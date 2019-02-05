إحالة أوراق 8 متهمين بمحاولة اغتيال السيسي للمفتي

المواطن - القاهرة

قررت المحكمة العسكرية في مصر، إحالة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”محاولة اغتيال السيسي” إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة العسكرية، جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية.

كانت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد جاءت بعد أن كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما تضم مصريين بالمملكة لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

والخلية الثانية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، حاولوا استهداف الرئيس المصري أثناء مروره بطريق عام، استغلالاً لتعيينهم ضمن الخدمات المشاركة في تأمينه، بصفتهم ضباط أمن مركزي.