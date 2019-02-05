إزالة لوحة ساهر المائلة على طريق الملك خالد بخميس مشيط

إزالة لوحة ساهر المائلة على طريق الملك خالد بخميس مشيط

2019/02/05
الساعة 9:51 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فهدالقحطاني - خميس مشيط

في تجاوب سريع مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 29/ 1/ 2019 بعنوان “لوحة إرشادية لساهر تتربص بسالكي طريق الملك خالد في خميس مشيط”، قامت الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية بإزالة تلك اللوحة من على الجزيرة الوسطية لطريق الملك خالد السريع الرابط بين أحدرفيدة وخميس مشيط.

وكانت اللوحة المائلة والتي تتوسط الجزيرة الوسطى للطريق، تشكل خطراً على سلامة سالكي الطريق.

المواطن” من جهتها تتقدم بالشكر الجزيل للجهات المسؤولة على سلامة وأمن الطريق لتجاوبهم مع ما نشر وإبعاد هذه اللوحة التي كانت تشكل خطراً على سلامة سالكي هذا الطريق.



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