إطلاق مبادرة لحراسة الغابات والمراعي في نجران

المواطن - ملفي بن داحن - نجران

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، الخميس، إطلاق مبادرة حراسة الغابات والمراعي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية ٢٠٣٠.

كما تهدف المبادرة لتحقيق التنمية للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر وحماية المراعي والغابات من التعدي وتعزيز الاستثمار بالقطاع البيئي من خلال شركة وطنية تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإشراف عليها لإدارة وتأجير بعض المراعي والغابات وتنميتها وتنظيم الاستثمار بها كما نوه سموه -حفظه الله- عن أهمية ذلك.