إيقاع 25 تعهدًا على منافذ بيع ببريدة مخالفة لنظام التبغ

المواطن - بريدة

أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 25 تعهدًا على عدد من منافذ البيع بمدينة بريدة، وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها اللجنة أمس الأول الثلاثاء.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن الجولات الميدانية تهدف إلى مراقبة منافذ البيع بعدم وجود أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ، وتطبيق الأنظمة بحق منافذ البيع المخالفة.

ولفتت الشؤون الصحية إلى أن الجولة الميدانية التي نفذتها اللجنة، شهدت إيقاع 25 تعهدًا على منافذ بيع رصد فيها أعضاء اللجنة وجود مخالفات استوجبت تطبيق الأنظمة بحقهم.