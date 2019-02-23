استشهاد رجل أمن بمكافحة المخدرات في تثليث.. وسقوط القتلة الـ3

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت شرطة عسير القبض على المتورطين في إطلاق النار على جندي، ضمن فرقة مكافحة المخدرات بمحافظة تثليث.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أن جريمة إطلاق النار نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني، وهو يؤدي مهامه، ضمن فرقة مكافحة مخدرات، مشيرًا إلى أنه تم عمل مسح وتمشيط للمواقع النائية في محافظة تثليث في منطقة عسير، مساء الخميس الماضي وأسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها عن تحديد هوية المتورطين فيها.

وأضاف أن المتورطين هم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم، حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.