الأبوابي في ثقافة وفنون الباحة: من يتقمص شخصيات المبدعين مرضى نفسيون

المواطن - عبدالعزيز العاتي - الباحة

أكد استشاري الطب النفسي في جامعة الباحة الدكتور أحمد الأبوابي، أن المرض العقلي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات.

وأوضح في المحاضرة التي ألقاها في فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة، أن التخصصات الطبية (البشرية والبيطرية) تتقاطع في نظرياتها وتطبيقاتها فيما له علاقة بالجسد، فيما يتميز الطب النفسي بأنه خاص بالإنسان، حيث تحفظ الأبوابي على ربط البعض بين الثقافة والإبداع وبين الأمراض النفسية، مشددًا على أن الثقافة مدخل هام لسعادة الإنسان وتحقيق الانسجام والتصالح بينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين.

ولفت استشاري الطب النفسي إلى أن المرضى النفسيين هم الدخلاء على الثقافة ومتقمصي شخصيات المثقفين ممن يهملون أحيانًا العناية بأنفسهم أو بملابسهم أو يتعمدون أن يظهروا أنفسهم بصور تلفت الأنظار إليهم بأنهم مختلفون.

ورأى أن بعض المبدعين يظهر بصورة لافتة وملامح خاصة، ومنها رثاثة اللبس أو إطالة الشعر، إلا أنه لا يتعمد ذلك ويقع منه تصرفات عفوية بحكم أن ذهنه منشغل كليًّا بالحالة الإبداعية.

وتداخل مع الأبوابي في محاضرته التي قدمها، مدير اللجنة الثقافية علي الرباعي عدد من المثقفين منهم مديرة التوعية الصحية في صحة الباحة إيمان الغبيري، ومحمد صالح ناجم، وعبدالعزيز أبو لسه، والدكتور سعيد الجعيدي، والدكتور خالد أحمد، وعلي البيضاني، وعبدالرحمن مهدي.

وفي ختام الأمسية كرّمت مديرة التوعية بصحة الباحة إيمان الغبيري المحاضر.