الأرصاد تنهي عمليات إزالة التلوث النفطي من كورنيش الخبر

الأرصاد تنهي عمليات إزالة التلوث النفطي من كورنيش الخبر

2019/02/28
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انتهت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية اليوم ، من عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.

وكانت فرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس ، عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر ، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره ، حيث اتضح أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠متر وعرض ٤ أمتار ، وقامت فرق الاستجابة بالإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ بالتعاون مع بلدية الخبر.



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