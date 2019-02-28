الأرصاد تنهي عمليات إزالة التلوث النفطي من كورنيش الخبر

المواطن - واس

انتهت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية اليوم ، من عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.

وكانت فرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس ، عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر ، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره ، حيث اتضح أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠متر وعرض ٤ أمتار ، وقامت فرق الاستجابة بالإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ بالتعاون مع بلدية الخبر.