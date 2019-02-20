الأهلي والفتح .. النموذجي يستعيد نغمة الانتصارات بعد 11 مباراة

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو النموذجي بشكل مميز في مباراة الأهلي والفتح اليوم، ليُحقق الفريق الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا بهدفين مقابل هدف.

واحتضن إستاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراة الأهلي والفتح اليوم، ضمن منافسات افتتاح الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي مباراة الأهلي والفتح لصالحه بثنائية لنجمه محمد المجحد في الدقيقتين 6 و90، فيما أحرز هدف الراقي الوحيد مهند عسيري في الدقيقة 73.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي نجح في استعادة نغمة الانتصارات خلال مباريات الأهلي والفتح بالدوري بعد 11 مواجهة دون فوز.

وقبل مباراة الأهلي والفتح اليوم، تقابل الفريقان 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تحقيق الفوز في 12 لقاء، وفاز النموذجي في 3 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 31 نقطة، بعد مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل مواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عند 36 نقطة بعد مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحين انتهاء مباريات الجولة الـ21.