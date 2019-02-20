الأهلي يخطط للمصالحة ضد #الفتح في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام الفتح في افتتاح مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعينه على الفوز من أجل الصعود للمركز الثالث مؤقتًا في جدول الترتيب.

وتُقام مباراة الأهلي والفتح اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

ويريد الأهلي مصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة من نادي النصر يوم الثلاثاء الماضي في الجولة العشرين من بطولة الدوري، حيث فاز النصر في جدة بثنائية مقابل هدف.

وفي حال نجح الأهلي في الفوز على الفتح، فسيصبح رصيد الراقي 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، ويهبط نادي الشباب للمركز الرابع.

ويخشى الأهلي حالة التألق والتي يعيشها نادي الفتح في الفترة الأخيرة، حيث نجح الفتح في الفوز على الشباب بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة والفوز على الفيحاء يوم الخميس الماضي في الجولة العشرين بثنائية مقابل هدف.

ومن المنتظر قيام المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي بالدفع بالثنائي دجانيني تافاريس والبرازيلي أديلان سانتوس بعد التعافي من الإصابة والتي لحقت بهما مؤخرًا.

وتولى المدرب خورخي فوساتي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني المُقال بابلو غويدي.