الأهلي يُغير جلده في مرحلة حرجة

المواطن - محمد سمعه

يمر النادي الأهلي بفترة صعبة حاليًا وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، حيث كان آخرها الخسارة من نادي النصر بثنائية مقابل هدف ليظل الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكان عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي تحدث عن بعض التغييرات الإدارية والتي حدثت في الفترة الأخيرة حيث تم تعيينه رئيسًا للنادي بعد استقالة ماجد النفيعي بالإضافة إلى استقالة موسى المحياني وتعيين زكي الصالح مديرًا تنفيذيًا لفريق كرة القدم بالنادي.

وأشار بترجي إلى أن الأهلي قام ببعض التغيرات الإدارية للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحالية والتي تُعد من أصعب المراحل في الموسم، خاصة أن الأهلي مُطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية في الدوري للمنافسة على التأهل لبطولة آسيوية في الموسم المقبل.

ولم ينجح الأهلي منذ موسم 2015-2016 في الفوز بلقب الدوري السعودي أو التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كذلك كثرة عثرات الأهلي في الموسم الجاري جعلت الفريق يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري كما صرّح عبدالله بترجي.

وسيعمل الأهلي خلال مبارياته المتبقية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على البقاء في المربع الذهبي وتفادي الخروج من المنافسة على الثالث والرابع، حيث سيعد ذلك الإنجاز الأبرز للراقي في الموسم الحالي بعد خروجه من كأس الملك سلمان على يد الوحدة.

سيواجه الأهلي نادي الفتح في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 20 فبراير الجاري، كما يستعد الراقي لمواجهة نادي الوصل الإماراتي بعد غد السبت في البطولة العربية.