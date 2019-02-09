الإنذار المبكر : أمطار على المدينة المنورة حتى الـ8 مساءً

المواطن - المدينة المنورة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر عليها خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ووجّه الإنذار المبكر التابع للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة.

وتابع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة، حيث وجه الجهات المعنية ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وتلقت فرق الدفاع المدني بالمنطقة عدة بلاغات بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص، منها احتجازات بسبب إغلاق بعض الطرق، حيث تم إنقاذ 111 شخصًا، حالتهم الصحية جيدة ولله الحمد، وجرى انتشال جثة مواطن يبلغ 65 عامًا، بمشاركة طيران الأمن، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم بإحدى الشقق المفروشة بمحافظة ينبع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي “فضلا” غرب محافظة العلا.