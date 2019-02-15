الاتحاد ينجو من الخسارة بتعادل قاتل أمام #الرائد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والرائد- منذ قليل- في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ نادي الرائد المباراة ضاغطًا بقوة منذ بداية الشوط الأول؛ وذلك لتسجيل هدف السبق في شباك نادي الاتحاد.

تمكن الرائد من تسجيل هدف التقدم في شباك الاتحاد عبر اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل نادي الاتحاد ضغطه بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الرائد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والرائد، واصل الفريق الاتحادي ضغطه بقوة، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، خاصة أن الرائد تمكن ببراعة من إغلاق المساحات أمام مهاجمي نادي الاتحاد.

وبعد معاناة تمكن نادي الاتحاد من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة الـ91 بطريقة جميلة بعد عرضية متقنة من اللاعب فهد المولد.

أصبح رصيد نادي الاتحاد بعد التعادل 15 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما رصيد الرائد فأصبح 24 نقطة في المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد نادي الاتحاد بعد ذلك لمواجهة نادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم 21 فبراير الجاري بالجولة الـ21 من بطولة الدوري، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب: عبدالله المقرن في الدقيقة 7 #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/EFss5SC1ol — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 15, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب: عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 1+90 #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/OxjTFkEVpK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 15, 2019