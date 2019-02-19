البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة

المواطن - واس

رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بنقطة واحدة لتنقل من 6.75 إلى 7.75 بالمائة، مفسرًا ذلك خاصة بتسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية لتونس، بالإضافة إلى تواصل المخاوف من الآفاق التضخمية.

وتطرق البنك المركزي إلى تفاقم العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، الذي ارتفع إلى حدود 11.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018م، مقابل 10.2 بالمائة، في سنة 2017م.

وقدر البنك المركزي موجودات تونس من العملة الصعبة بـ84 يومًا توردي مقابل 93 يومًا قبل عام، حيث رجح تواصل الضغوط التضخمية التي قدرها بـ7.1 بالمائة في يناير الماضي، داعيًا إلى احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية، وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية.