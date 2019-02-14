التجارة تدعو مستخدمي مكيف RANTIC لاسترداد المقابل النقدي

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبيليت “RANTIC” للطراز OTC30H وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة مستخدمي الجهاز إلى مراجعة الشركة لاسترداد المقابل النقدي.
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبيليت “RANTIC” للطراز OTC30H وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة مستخدمي الجهاز إلى مراجعة الشركة لاسترداد المقابل النقدي.
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