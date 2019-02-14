التجارة تدعو مستخدمي مكيف RANTIC لاسترداد المقابل النقدي
لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية

التجارة تدعو مستخدمي مكيف RANTIC لاسترداد المقابل النقدي

2019/02/14
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبيليت “RANTIC” للطراز OTC30H وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة مستخدمي الجهاز إلى مراجعة الشركة لاسترداد المقابل النقدي.



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