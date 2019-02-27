الجبال وغوميز أفضل مدرب ولاعب في فبراير بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين بجائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب عن شهر فبراير في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر أن المدرب التونسي فتحي الجبال المدير الفني لنادي الفتح، حصد جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير بعد النتائج الإيجابية والتي حققها الفتح في الدوري.

ونال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر فبراير بعد تألقه مؤخرًا مع الزعيم.

لعب الفتح في شهر فبراير أربع مباريات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن الفتح من الفوز في ثلاث مباريات على أندية الشباب والفيحاء والأهلي وخسر من نادي الهلال برباعية مقابل هدف.

أما الفرنسي غوميز فسجل في بطولة الدوري بشهر فبراير هدفين في شباك الفتح، وهدفا في شباك الباطن وهدفا في شباك القادسية وهدفا في شباك نادي الاتحاد.

يتصدر غوميز صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 هدفًا متفوقًا على اللاعب ليندر تاوامبا لاعب التعاون والذي سجل 15 هدفًا.