الحرس الوطني تدعو 144 متقدمًا على وظائفها للمقابلة الشخصية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 144 متقدمًا على وظائفها والمعلنة في 16 / 4 /1440هـ على موقع الوزارة الإلكتروني هنا لإجراء المقابلة الشخصية.

ودعت وزارة الحرس الوطني المعلنة أسماؤهم مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 / 6 /1440هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/6/1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.

وأكدت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الشروط:

1- الالتزام بالزي الوطني.

2- الالتزام بموعد المقابلة المحدد.

3- إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة.

4- إحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية.

5- إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.