الخدمة المدنية توضح أهداف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

المواطن - واس

أقامت وزارة الخدمة المدنية خلال الأسبوع الماضي عدة لقاءات تعريفية بمضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، حيث استهدفت هذه اللقاءات بالشرح والتعريف منسوبي وزارة الخدمة المدنية ومنسوبي الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء.

وتركزت أجندات اللقاءات على التعريف بماهية اللائحة التنفيذية الجديدة وأهدافها وما طرأ عليها من تحديث وتطوير، تماشيًا مع إستراتيجيات التحديث والتنمية العامة وفي مقدمتها إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، مع شرح ما مرَّت به اللائحة من مراحل الإعداد والمراجعة، وتوضيح النتائج الإيجابية المرجو تحقيقها على بيئة العمل الحكومي، من خلال تأصيل مفهوم الموارد البشرية في واقع العمل الحكومي، والانتقال ببيئة العمل إلى واقع جديد يمتاز بالكثير من سمات الحداثة والمرونة والقيمة العالية في مقاييس الأداء، وتحقيق مبدأ اللامركزية والتمكين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التطبيقية القائمة، وتحقيق الاستفادة التبادلية بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة مع إحداث التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفية الحكومية، وتعزيز التحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري.

وقد شهدت فعاليات اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية العديد من أطروحات وحلقات الشرح والتوضيح والإجابة عن أسئلة الحضور من قبل المختصين من قيادات الوزارة، ووكالة التطوير وتخطيط رأس المال البشري، وكذلك المختصين القانونيين بوزارة الخدمة المدنية لمفاهيم اللائحة والأهداف المستقبلية منها.