الخميس .. انطلاق مباريات الجولة الـ22 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات قوية.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والاتفاق حيث تنطلق في الرابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أحد والفتح وتبدأ في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء القمة في الجولة الـ22 بين فريقي الشباب والنصر حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُقام ثلاث مباريات يوم الجمعة في الجولة الـ22 وهم” الرائد والقادسية، الهلال والفيصلي، والأهلي والاتحاد”.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين يوم السبت بمواجهتي” الباطن والوحدة، الحزم والفيحاء”.

ويتصدر نادي الهلال صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.