الدوري الإيطالي .. جماهير يوفنتوس تحتج على قرار الإدارة

المواطن - مروة نبيل

أظهرت جماهير يوفنتوس استياءها من قرار مجلس الإدارة خلال مباراة البيانكونيري ضد فروسينوني، التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت”، أن جماهير يوفنتوس استغلت تواجدها في مدرج الألتراس “الكورفا سود” خلال مباراة فروسينوني بالجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، واحتجت على قرار الإدارة بزيادة أسعار تذاكر المباريات.

وأضافت صحيفة “توتو سبورت”، أن جماهير يوفنتوس عبَّرت عن احتجاجها عن طريق الصمت طوال أحداث مباراة الدوري الإيطالي ضد فروسينوني، بعدما وصل سعر التذكرة حوالي 45 يورو، بجانب عدم تواجدها بأعداد كبيرة، حيث ظهرت المدرجات فارغة.

وشهدت أسعار التذاكر الموسمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز، ارتفاعًا شديدًا بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد فروسينوني بفوز البيانكونيري بثلاثية دون رد، ليواصل اليوفي تصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 66 نقطة.