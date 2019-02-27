الراجحي: أبناء وبنات الوطن يعملون بكفاءة عالية في القطاع الخاص

المواطن - واس

رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -. وقال: ” تشرفنا وزملائي في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة والعاملين والعاملات في القطاع الخاص، بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي سيكون تاريخيا في مسيرتنا التنموية الوطنية، وتحفيزا لأبناء وبنات الوطن في مواصلة بناء ونماء بلادنا، حيث يمثل الحاضرون مختلف القطاعات والأنشطة والمهن”.

وأكد المهندس الراجحي أن لقاء خادم الحرمين الشريفين يجسد أهمية عالية في دعم العملية الإنتاجية والتنموية التي تتحقق بالموارد البشرية الوطنية بكل فخر وتفاني في سوق العمل، ودعما للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة لوطننا ومساهما فاعلا في توظيف المواطنين والمواطنات، ومعتمدا عليهم في العمل والإنتاج والنمو والتطور.

وقال : إن أبناء وبنات الوطن يعملون بكفاءة عالية في القطاع الخاص؛ وفخورين بالالتقاء بكم والتشرف بالسلام عليكم، رغم عظم مسؤولياتكم، وهو يوم اعتزاز بالنسبة لهم ولنا جميعا أن نحظى باهتمامكم وعنايتكم الكريمة”.