الريال ضد برشلونة .. جوهرة الملكي السمراء يستفز ميسي

المواطن - محمد سمعه

استفز اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل إقامة مباراة الريال ضد برشلونة غدًا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان اللاعب فينسيوس جونيور تحدث عن ميسي نجم برشلونة قائلًا: ميسي لاعب مميز للغاية، ولكنه غير مُخيف النادي الملكي سيتألق خلال مباراة الريال ضد برشلونة من أجل الفوز والعبور إلى الدور النهائي.

ويذكر أن فينسيوس جونيور أهدر العديد من الفرص التهديفية المحققة لنادي ريال مدريد خلال لقاء الريال ضد برشلونة في جولة الذهاب، والذي أقيم على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة في السادس من فبراير الجاري.

وتحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد عن آخر استعدادات النادي الملكي لمباراة الريال ضد برشلونة قائلًا: جميع لاعبي الريال على أتم الاستعداد للتألق أمام برشلونة، بجانب أن النادي الملكي لن يتنازل عن الفوز للعبور إلى المباراة النهائية.

وأكد سولاري أن النجم الويلزي جاريث بيل مستعد للمشاركة في مباراة الريال ضد برشلونة، مضيفًا أن اللاعب حاليًّا يركز مع زملائه على التألق وتحقيق الفوز للنادي الملكي.

جدير بالذكر أن مباراة الريال ضد برشلونة في جولة الذهاب كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تمكن اللاعب لوكاس فاسكيز من افتتاح النتيجة لنادي ريال مدريد، ثم تعادل البرازيلي مالكوم لنادي برشلونة في الشوط الثاني.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كان البارسا نجح في تحقيق فوز صعب على حساب نادي إشبيلية يوم السبت الماضي برباعية مقابل هدفين، أما ريال مدريد فحقق الفوز على حساب نادي ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

وبعد مباراة الريال ضد برشلونة غدًا في كأس الملك، يستعد الفريقان لملاقاة بعضهما البعض مجددًا يوم السبت المقبل في كلاسيكو جديد، ولكن هذه المرة في الدوري الإسباني، حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.