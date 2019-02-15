الزعيم يُشارك بالطقم الثالث في مباراة #الهلال ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الزعيم عن ارتداء الطقم الثالث في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، المُقرر إقامتها مساء يوم غد السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء غد، مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.

وسينهي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم تحضيراته الميدانية لمباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري بمران مغلق، مساء اليوم الجمعة، في مقر النادي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري غدًا؛ لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يطمح الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.