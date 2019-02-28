الشباب يُهدد #النصر و #التعاون يخشى المفاجآت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والاتفاق حيث تنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويدخل التعاون المباراة منتشيًا بفوزه الكبير على نادي الباطن في الجولة الحادية والعشرين برباعية مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مباراة اليوم.

الاتفاق يخطط لخطف الانتصار

أما نادي الاتفاق فسيحاول تحقيق الانتصار خاصة بعد تعادله في الجولة الحادية والعشرين مع نادي الحزم بهدف لكل فريق.

وستكون المباراة الثانية اليوم بين فريقي أحد والفتح حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

ويمر نادي أحد بموقف صعب للغاية حيث بات قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، بسبب كثرة هزائمه في الجولات الأخيرة، حيث خسر أحد من فريق الوحدة برباعية مقابل هدف في الجولة الـ21.

أما نادي الفتح فيعيش أفضل فتراته حاليًا تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال، والذي نجح في الفوز على الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ديربي ناري اليوم

ويُختتم اليوم بمباراة النصر والشباب في ديربي الرياض، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الشباب فاز على القادسية في الجولة الماضية بهدف دون رد، بينما فاز النصر على الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الماضية.